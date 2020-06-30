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Роспотребнадзор оценил сообщения о мутации коронавируса 

Газета.Ru и ещё 14 52 минуты назад
Роспотребнадзор оценил сообщения о мутации коронавируса
Фото: Reuters
В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о мутации коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Обнаруженные мутации не приводят к серьезным изменениям свойств этого вируса", — заявили в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что мутации вирусов могут происходить при заражении каждого человека, ученые должны следить за изменчивостью вирусов, чтобы быть уверенными в правильной диагностике заболевания.
Вирус, который подвергся изменениям, имеющиеся диагностические наборы могут не отследить.
Ранее генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что в России выявили больше 100 штаммов нового коронавируса после появления первых больных в стране.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.
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Общество , Другое , ВОЗ , Роспотребнадзор
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