Названы три главных недостатка русских женщин 

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Китайский журналист назвал дерзость русских женщин в числе причин, мешающих браку с мужчинами из КНР . Среди других препятствий — любовь к выпивке, различия в менталитете и неаккуратность в мелочах, сообщает РИА Новости.

Журналист отметил, что многие китайцы мечтают взять русскую красавицу, но подобные браки заключаются и тому есть причины

Так, важным препятствием к венцу китаец назвал различия в менталитете.

«Огромную разницу можно увидеть не только в местных культурах, праздниках и языках, но и в концепциях брака», — заявил он.

Китайским женихам также не подходит «дерзкий характер» россиянок и пристрастие к алкоголю.

«Они любят выпивать, считая, что таким образом они выпускают свое "я" и проявляют истинный характер», — отметил эксперт по русским женам.

Кроме того, по его мнению, россиянки делают все спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в важные дела.

Вдобавок в Поднебесной силен миф, что после свадьбы русская красавица обязательно располнеет. Хотя на самом деле этот стереотип безоснователен, считает эксперт.

В заключение он призвал женихов изучать не внешность избранницы, а ее характер.