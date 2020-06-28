Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайский журналист назвал три главных недостатка русских женщин 

РИА Новости 17 минут назад
Названы три главных недостатка русских женщин
Фото: РИА Новости
Русские женщины славятся своей красотой, однако есть несколько причин, по которым иностранцы не стремятся взять их в жены, пишет китайский портал Sohu.
Как отметил автор статьи, о России сложилось немало странных стереотипов: "будь то смелый народный обычай заводить медведей в качестве домашних питомцев или любовь русских к водке". Однако самым загадочным явлением он назвал местных жительниц, привлекающих своей внешностью гостей из-за рубежа.
"Многие из них мечтают взять русскую красавицу в жены, и среди них немало китайских мужчин", — заметил журналист.
При этом он подчеркнул, что такие браки являются нечастым явлением — по трем "реальным причинам".
Важным препятствием к супружескому союзу китаец назвал различия в менталитете, из-за чего отношения могут не пережить процесс "притирки".
"Огромную разницу можно увидеть не только в местных культурах, праздниках и языках, но и в концепциях брака", — пояснил автор.
Кроме того, китайским женихам не подходит "дерзкий характер" россиянок, считает журналист.
"Они любят выпивать, считая, что таким образом они выпускают свое "я" и проявляют истинный характер. Кроме того, они делают все спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в поистине важные дела", — перечислил свои претензии автор.
Многих китайцев также смущает расхожее мнение о том, что россиянки якобы резко набирают вес после женитьбы.
"Долгое время ходят слухи, что русские девушки сразу после свадьбы начинают полнеть, а их фигура очень легко теряет форму, и этот стереотип отпугнул немало китайских мужчин", — сокрушается журналист.
Он поспешил заверить своих соотечественников, что подобные утверждения крайне безосновательны и современные россиянки следят за своей фигурой.
В заключение автор материала подчеркнул, что желание вступить в брак должно основываться не на внешности избранницы, а на ее характере и осознании, что вы хорошо уживаетесь друг с другом.
Видео дня. Ксения Собчак и её оператор сняли побои и намерены судиться
Последние новости
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима
Комментарии 11
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
Раскрыт доход главы ЦИК Памфиловой
Раскрыт доход главы ЦИК Памфиловой
Видео
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полётов самолётов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полётов самолётов Ту-142МК над нейтральными водами
Смерч в Вологодской области попал на видео
00:34
Смерч в Вологодской области попал на видео
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
00:24
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
01:09
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с похудевшим на 100 кг Фадеевым
02:22
Опубликовано видео с похудевшим на 100 кг Фадеевым
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
02:32
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
Происшествия
Ефремов попал в новый скандал
01:48
Ефремов попал в новый скандал
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение