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Сайт о голосовании по Конституции атаковали из-за рубежа 

Lenta.ru 56 минут назад
Сайт голосования по Конституции атаковали из-за рубежа
Фото: РИА Новости
Cайт о голосовании по поправкам в Конституцию (конституция2020.рф) подвергся DDoS-атакам из-за рубежа. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщается в Telegram-канале ЦИК России.
«С самого утра фиксируется DDoS-атаки на сайт конституция2020.рф. Предположительно, из Великобритании и Сингапура», — указано в сообщении.
О DDoS-атаке на сайт ЦИК сообщалось в первый день голосования по поправкам к Основному закону. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев тогда заявил, что на сайт выполняется 240 тысяч запросов в секунду. При этом он отметил что проблем с работой портала пока не наблюдается.
25 июня на всей территории России началось голосование по поправкам в Конституцию. Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. Всего для голосования по всей стране откроются более 96,5 тысячи участков.
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Общество , Николай Булаев , Центризбирком России
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