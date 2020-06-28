Сайт голосования по Конституции атаковали из-за рубежа

Cайт о голосовании по поправкам в Конституцию (конституция2020.рф) подвергся DDoS-атакам из-за рубежа. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщается в Telegram-канале ЦИК России.

«С самого утра фиксируется DDoS-атаки на сайт конституция2020.рф. Предположительно, из Великобритании и Сингапура», — указано в сообщении.

О DDoS-атаке на сайт ЦИК сообщалось в первый день голосования по поправкам к Основному закону. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев тогда заявил, что на сайт выполняется 240 тысяч запросов в секунду. При этом он отметил что проблем с работой портала пока не наблюдается.

25 июня на всей территории России началось голосование по поправкам в Конституцию. Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. Всего для голосования по всей стране откроются более 96,5 тысячи участков.