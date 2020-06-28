По Конституции проголосовали более 30 млн человек

Более 30 млн человек уже приняли участие в голосовании по вопросу о необходимости внесения поправок в Конституцию. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По оперативным данным, за три дня проведения голосования на территории РФ , в том числе с учётом дистанционного электронного голосования, проголосовало 30 917 512 граждан, явка — 28,46%, — сказала она в информационном центре комиссии.

Накануне ЦИК сообщала о явке в 19,49%. К 27 июня комиссия получила 105 обращений, в которых содержатся жалобы на работодателей. Авторы заявлений утверждают, что их заставляли голосовать по поправкам. Памфилова отмечала, что пристального внимания заслуживают 75 обращений, где содержатся конкретные данные.

Голосование по поправкам

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию — процедура, которая была в экстренном порядке разработана под инициативу президента Владимира Путина изменить основной закон страны. Заявлялось, что так глава государства хочет «посоветоваться» с гражданами, избегая сложных механизмов референдума.

Раньше в российском законодательстве такой процедуры не существовало. При этом для предложенных президентом поправок, согласно самой же Конституции, не требуется никаких дополнительных процедур, кроме как положительного голосования в парламентах большинства регионов, одобрения квалифицированным большинством членов Совфеда и депутатов Госдумы , а также подписания президентом. Все эти этапы уже пройдены.

Тем не менее в Кремле заявляют, что законопроект о поправке в Конституцию вступит в силу только после одобрения на общероссийском голосовании. Оно назначено на 1 июля. Это основной день, но власти решили растянуть процедуру на неделю, объясняя это эпидемией коронавируса. Голосовать в России начали с 25 июня.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени, подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо традиционного способа предусмотрено голосование вне избирательных участков: на дому, электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения. «Мобильные УИК» работают во дворах домов по всей стране. Гражданам предлагается проголосовать в палатках, автобусах, багажниках автомобилей и просто на пнях срубленных деревьев.

«Поправка» представляет собой несколько сотен нововведений. Так, в Конституцию вводится фигура Бога, говорится о недопустимости действий и призывов к отчуждению части территории РФ, закрепляется положение о браке как союзе мужчины и женщины и положение о русском народе как государствообразующем, положение о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды. При этом ранее президент говорил, что власть главы государства не должна быть связана с одним человеком. По словам Путина, для развития России нужна сменяемость, но обнуление собственных сроков он поддержал, писал NEWS.ru.