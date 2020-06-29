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У россиян началась сокращенная рабочая неделя 

Парламентская газета и ещё 24 1 час назад
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Фото: АГН "Москва"
Текущая рабочая неделя будет сокращенной в связи с проведением в связи с общероссийским голосованием по правкам в Конституцию, которое пройдет 1 июля. Об этом в понедельник сообщает РИА «Новости».
В Роструде ранее отметили, что 1 июля было объявлено нерабочим днём оплатой как нерабочий праздничный день. Таким образом, работающие граждане получат оплату за этот день в двойном размере. Для тех, кто 1 июля работать не будет, оплата труда за месяц не снижается.
Такой принцип оплаты связан с тем, что, по нормам федерального законодательства, на оплату труда сотрудников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни.
По желанию сотрудника, работающего 1 июля, ему может быть предоставлен другой день отдыха. Тогда работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня. Основной день голосования — 1 июля, однако россияне могут проголосовать в период с 25 по 30 июня. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, также пройдёт с 25 по 30 июня. Подсчёт голосов начнётся после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.
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Комментарии
Общество , Другое , Роструд , РИА Новости
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