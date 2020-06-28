Раскрыты подробности сердечного приступа Ефремова

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Диагноз «сердечный приступ» Ефремову поставил его адвокат 

News.ru 38 минут назад
Диагноз «сердечный приступ» был поставлен устроившему смертельное ДТП в Москве актёру Михаилу Ефремову не медиками, а его адвокатом Эльманом Пашаевым.
Сам юрист в разговоре с журналистами рассказал, что на состояние здоровья подзащитного повлияло «самобичевание» после аварии. Пашаев сообщил, что Ефремов до сих пор не отошёл от шокового состояния. Это, по словам адвоката, и привело артиста к «сердечному приступу».
Я его, конечно, поругал за то, что скорую помощь не вызывает. Я объяснял, что это не нарушение домашнего ареста. Это не головная боль, это сердце. Все симптомы были похожи, — сообщил Пашаев в разговоре с сотрудниками «Пятого канала».
Удар произошёл вечером 24 июня. На следующий день была годовщина с момента смерти матери артиста.
Ефремов попал в ДТП вечером 8 июня в центре Москвы. На своём Jeep Grand Cherokee актёр выехал на встречную полосу, где протаранил фургон Lada службы по доставке еды. Второй участник ДТП скончался в больнице.
В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает лишение свободы до 12 лет.
Защитник актёра заявил, что Ефремов пытался неоднократно связаться с семьёй погибшего для выплаты компенсации, а также высказывал желание «усыновить» детей Захарова.
Как ранее писал NEWS.ru, Ефремова уже «похоронили заживо». Он живой человек, которого не стоит казнить без суда и следствия, заявил коллега и товарищ артиста Дмитрий Харатьян.
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Общество , Видео , Михаил Ефремов , Дмитрий Харатьян , Москва
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