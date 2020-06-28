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Режиссер Константин Богомолов рассказал о своем участии в голосовании по поправкам к Конституции 

Российская Газета и ещё 4 1 час назад
Богомолов рассказал о голосовании по Конституции
Фото: РИА Новости
Режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов принял участие в голосовании по Конституции. Об этом он сообщил журналистам.
— У меня нет вопроса, почему я пошел голосовать. Я хожу голосовать всегда, я ходил на все выборы, будь это выборы федеральные, муниципальные и так далее, — сказал режиссер. — Я считаю это важным, и знаете, я не разделяю этих взглядов, что один голос среди многих миллионов утонет.
Богомолов отдал свой голос электронным способом, объяснив свой выбор любовью к гаджетам и соблюдением карантинных ограничений.
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации стартовало 25 июня и продлится по 1 июля.
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Общество , Константин Богомолов
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