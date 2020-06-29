Врач-диетолог Марина Макиша заявила, что любители шашлыка могут столкнуться с риском развития онкологических заболеваний. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По словам Макиши, риски употребления в пищу шашлыка связаны с тем, что он готовится на открытом огне.

«На него попадает, во-первых, все что горит, это сажа, она является канцерогеном и может повышать риск возникновения онкологических заболеваний», — подчеркнула диетолог.

Если на шашлыке горит жир, могут появляться транс-жиры, также способные провоцировать рак.

Макиша подчеркнула, что для снижения угрозы необходимо не допускать образования корочки на шашлыке. Также для шашлыка стоит выбирать более диетическое мясо курицы или индейки.

Как сообщал «Рамблер», исследователи из Нью-Йоркского университета пришли к выводу, что употребление алкоголя даже в небольших порциях приводит к размножению бактерий Bacteroidales, Actinomyces, Lactobacillales и Neisseria, которые становятся причиной несвежего дыхания, различных заболеваний полости рта и сердечно-сосудистых заболеваний, а также продуцируют канцерогенный ацетальдегид.