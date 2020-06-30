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Еще 35 пациентов с коронавирусом умерли в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Еще 35 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Фото: ТАСС
За минувшие сутки в Москве скончались 35 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Как уточняется в официальном Telegram-канале оперштаба, у всех умерших была также подтверждена пневмония.
При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, напоминает оперштаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в мире выявили более 178 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.
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