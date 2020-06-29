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В Якутии могут снять ограничения по COVID-19 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
В Якутии могут снять ограничения по COVID-19
Фото: РИА Новости
Якутия со 2 июля снимет меры ограничения из-за коронавируса при положительной динамике по снижению количества заболевших, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
Как отметил глава республики, за прошедшие сутки в Якутии выявлено 50 случаев коронавируса, в том числе 37 — в Якутске. Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 4178 инфицированных новой коронавирусной инфекцией, из них выздоровел 3261 человек.
"Мы стабилизировали ситуацию по республике, 50-60 больных у нас четвертые сутки. Это положительная динамика… По городу Якутску 37 человек заболевших, это минимум, начиная с 21 мая… За сутки выписалось 74 человека после полного выздоровления, всего по республике 78% больных полностью выздоровели… Наша главная задача на ближайшие дни — сохранить положительную динамику по снижению количества больных, … и мы сможем со 2 июля снимать те ограничения, которые у нас во многих районах действуют", — сказал Николаев.
По данным оперштаба, в Якутии 33 летальных исхода, 32 человека находятся в тяжелом состоянии. За сутки лаборатории республики обработали 4089 тестов на коронавирус.
Ранее сообщалось, что ограничительные меры в Якутии продлены по 1 июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Комментарии
Общество , Айсен Николаев , Республика Саха (Якутия) , Якутск
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