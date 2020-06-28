«Ничего не имею против Путина»

Актер Михаил Ефремов не считает себя оппозиционером несмотря на провокации со стороны журналистов. Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

Ранее адвокат Ефремова сообщал, что актеру звонят украинские журналисты с вопросом о политической подоплеке его уголовного дела, так как смертельная авария произошла незадолго до голосования по поправкам в Конституцию РФ. В ответ Ефремов заявил, что «ни [президент России Владимир] Путин, ни кто-то другой» не просил его садиться за руль автомобиля.

«Он мне сказал: «Какая оппозиция? Я же актер, я же клоун. Мне что пишут, я то и говорю»», — приводит слова Пашаева принадлежащее Григорию Березкину РБК. Ефремов подчеркнул, что ничего не имеет против Путина.

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы 8 июня. Тогда он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в его крови были обнаружены следы наркотиков. Суд, как напоминает RT, отправил его под домашний арест до 9 августа. Ему грозит до 12 лет колонии.