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Ефремов заявил, что не считает себя оппозиционером. «Я же актер, я же клоун» 

Ura.Ru 1 час назад
«Ничего не имею против Путина»
Фото: ТАСС
Актер Михаил Ефремов не считает себя оппозиционером несмотря на провокации со стороны журналистов. Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.
Ранее адвокат Ефремова сообщал, что актеру звонят украинские журналисты с вопросом о политической подоплеке его уголовного дела, так как смертельная авария произошла незадолго до голосования по поправкам в Конституцию РФ. В ответ Ефремов заявил, что «ни [президент России Владимир] Путин, ни кто-то другой» не просил его садиться за руль автомобиля.
«Он мне сказал: «Какая оппозиция? Я же актер, я же клоун. Мне что пишут, я то и говорю»», — приводит слова Пашаева принадлежащее Григорию Березкину РБК. Ефремов подчеркнул, что ничего не имеет против Путина.
Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы 8 июня. Тогда он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в его крови были обнаружены следы наркотиков. Суд, как напоминает RT, отправил его под домашний арест до 9 августа. Ему грозит до 12 лет колонии.
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Общество , Григорий Березкин , Михаил Ефремов
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