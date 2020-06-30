В Кузбассе выявили 41 новый случай COVID-19 

Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено у 41 жителя Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев

"Еще у сорока одного пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Двадцать пять пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже семьсот тридцать два человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса девятьсот шестьдесят один больной коронавирусом", — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По данным регионального Роспотребнадзора, 14 новых случаев выявлено в Кемерово, восемь — в Прокопьевске, семь — в Киселевске, по четыре — в Новокузнецке и Анжеро-Судженске, два — в Междуреченске, по одному — в Калтане и Кемеровском районе.

По данным на вторник, всего в Кузбассе выявлены 1703 случая заражения коронавирусом. Десять человек скончались, 732 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8432 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.