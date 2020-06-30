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В Кузбассе выявили 41 новый случай COVID-19 

РИА Новости и ещё 14 2 часа назад
В Кузбассе выявили 41 новый случай COVID-19
Фото: РИА Новости
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено у 41 жителя Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у сорока одного пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Двадцать пять пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже семьсот тридцать два человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса девятьсот шестьдесят один больной коронавирусом", — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По данным регионального Роспотребнадзора, 14 новых случаев выявлено в Кемерово, восемь — в Прокопьевске, семь — в Киселевске, по четыре — в Новокузнецке и Анжеро-Судженске, два — в Междуреченске, по одному — в Калтане и Кемеровском районе.
По данным на вторник, всего в Кузбассе выявлены 1703 случая заражения коронавирусом. Десять человек скончались, 732 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8432 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Новости регионов , Ситуация в мире , Коронавирус , COVID-19 , Сергей Цивилев
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