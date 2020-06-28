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Число случаев коронавируса Забайкалье достигло 3038 

RT на русском 1 час назад
Число случаев коронавируса Забайкалье достигло 3038
Фото: РИА Новости
Общее число случаев заболевания коронавирусом в Забайкальском крае за прошедшие сутки возросло на 63 и достигло 3038.
«На 28 июня в Забайкальском крае число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 3038 (63 за последние сутки», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Отмечается, что всего в регионе выздоровели 1 847 пациентов с коронавирусом.
Общее число летальных исходов в Забайкалье составляет 41.
Ранее стало известно, что общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Иркутской области за последние сутки возросло на 226 и достигло 7083.
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Общество , Забайкальский Край
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