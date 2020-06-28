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В Петербурге откроются парки и скверы, детские и спортивные площадки 

РИА Новости и ещё 4 40 минут назад
Парки, скверы и летние кафе откроют в Петербурге
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
Парки и скверы, детские и спортивные площадки откроются в воскресенье в Санкт-Петербурге, летние кафе и зоопарк возобновят работу с 29 июня.
Соответствующие изменения в постановление городского правительства от 13 марта №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" внес губернатор города Александр Беглов.
В частности, с 28 июня в Петербурге снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, а также детских и спортивных площадок. Детские и спортивные площадки будут ежедневно дезинфицировать. При этом, аттракционы в парках останутся закрытыми за исключением детских и спортивных площадок, проката спортивного инвентаря и инвентаря для отдыха. В парках, садах и скверах также будет проводиться дезинфекция.
Также в воскресенье стартует навигация по рекам и каналам Петербурга — на Неве, Малой Неве, Большой Невке, Средней Невке и Малой Невке, а также Мойке, Фонтанке, канале Грибоедова, Кронверкском проливе.
С 29 июня в Петербурге откроется Ленинградский зоопарк, возобновляется торжественная регистрация брака, а также разрешается по предварительной записи оказание услуг маникюра и педикюра.
Как отмечают власти, в помещении при регистрации брака сможет одновременно находиться не более 10 человек. Торжественная регистрация брака возможна при соблюдении стандарта безопасной деятельности, обязательной дезинфекции, проветривания и санитарной обработки помещения после каждой церемонии бракосочетания.
С понедельника в Северной столице откроются и летние кафе. Отмечается, что возобновление работы летних кафе возможно лишь при условии получения QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности, размещения столов с соблюдением дистанции 1,5 метра и обязательного использования работниками средств индивидуальной защиты.
Ранее сообщалось, что с 5 июня жителям Петербурга разрешили посещать храмы при соблюдении санитарных требований, открыли для посещения кладбища. С 8 июня в городе возобновили работу непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала не более 400 квадратных метров, автосалоны и офисы строительных компаний. С 15 июня в Петербурге возобновили работу парикмахерские, библиотеки, бани, мебельные магазины и фотостудии. Также возобновлен тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях Петербурга. С 22 июня возобновилось оказание услуг каршеринга, а также работа санаториев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Ситуация в мире , Александр Беглов , Санкт-Петербург
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