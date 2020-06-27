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Журналистам закрыли вход в захваченный монастырь на Урале 

Lenta.ru 1 час назад
Журналистам закрыли вход в захваченный монастырь
Фото: Reuters
Журналистов не будут пускать на территорию уральского монастыря, где находится запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов). Об этом ТАСС рассказал представитель отца Сергия Всеволод Могучев.
Собчак сравнила монахинь из монастыря со спецназовцами
Ранее во время съемок в монастыре на команду Ксении Собчак было совершено нападение. Она вместе со съемочной группой находится в Екатеринбурге, где пройдет церковный суд над схиигуменом Сергием (Романовым), захватившим Среднеуральский женский монастырь. Отмечалось, что журналистка хотела снять фильм о священнике.
Позже телеведущая разместила в сети видеозапись нападения. На кадрах видно, что Собчак не позволяют пройти в монастырь, чтобы поговорить со схиигуменом Сергием. Перегородившие ей дорогу служители церкви атаковали оператора Сергея, после чего отобрали и сломали его камеру. Также на записи запечатлен момент нападения на Филиппа — бывшего послушника монастыря — и на саму журналистку.
О захвате женского монастыря «Спорительница хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад».
На территории монастыря, по данным журналистов, находились казаки, якобы призванные для защиты от провокаций. После сообщений об этом монастырь посетили сотрудники ФСБ и полицейские, а Оренбургское войсковое казачье общество отреклось от захвативших обитель казаков. В монастыре также обнаружили юмориста Дмитрия Соколова и хоккеиста Павла Дацюка. По словам Всеволода Могучева, они пришли туда помолиться.
Видео дня. На Собчак напали в монастыре
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