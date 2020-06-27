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В Омске на реке Омь обнаружил пятна нефтепродуктов 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
В Омске на реке Омь обнаружил пятна нефтепродуктов
Фото: РИА Новости
Минприроды Омской области сообщило что в пробах воды из реки Омь обнаружено содержание нефтепродуктов, началось административное расследование, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе правительства Омской области.
Сообщение о маслянистых пятнах на реке Омь появилось в сообществе "Аварийный Омск" ВКонтакет. В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области сообщили, что информация о появлении маслянистых пятен поступила 26 июня в 20:20.
Как отметили в министерстве, сообщение передали в Омское региональное отделение Департамента Росприроднадзора по СФО, которое занимается охраной рек Омь и Иртыш как объектов федерального надзора.
"…специалисты вместе со специалистами ЦЛАТИ выехали на место для проведения обследования акватории Оми. Были проведены отборы проб воды в трех точках ниже по течению от Октябрьского моста (в Омске). По результатам лабораторного анализа в пробах, предположительно, установлено содержание нефтепродуктов — возможно, отработанного масла", — сообщили журналистам в минприроды Омской области.
В ведомстве добавили, что 27 июня акваторию реки Омь повторно обследовали, но следов загрязнения не обнаружили. Началось административное расследование по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение).
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Общество , Экология , Минприроды , Омск , Омская Область
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