За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 6 719, до 641 156 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 6 791 человека, за день до этого — 6 852, еще днем ранее — 6 800.

У 31,6 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.

За последние сутки еще 4 343 россиянина выписались после выздоровления, 93 пациента с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 403 430 пациентов, 9 166 человек скончались.

Новые случаи зарегистрировали в 83 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (782), Московская область (335), Ханты-Мансийский АО (277), Иркутская область (236), Санкт-Петербург (219), Нижегородская область (218), Свердловская область (214), Воронежская область (185), Ямало-Ненецкий АО (173), Челябинская область (146).

За ними следуют: Красноярский край (141), Тыва (126), Архангельская область (115), Саратовская область (109), Ульяновская область (107), Новосибирская область (107).

Менее 100 новых пациентов прибавилось в следующих регионах: Мурманская область (99), Волгоградская область (97), Ростовская область (97), Ставропольский край (90), Приморский край (82), Алтайский край (78), Омская область (78), Тульская область (77), Хабаровский край (77), Оренбургская область (74), Пензенская область (74), Ивановская область (71), Коми (69), Карачаево-Черкессия (69), Брянская область (68), Дагестан (68), Белгородская область (65), Тюменская область (65), Курская область (63), Забайкальский край (63), Краснодарский край (62).

Менее 60 новых случаев: Пермский край (56), Псковская область (55), Кабардино-Балкария (53), Томская область (53), Адыгея (52), Чувашия (52), Камчатский край (52), Владимирская область (51), Тверская область (50), Якутия (50), Ленинградская область (49), Калужская область (48), Башкирия (48), Самарская область (48), Новгородская область (47), Тамбовская область (44), Орловская область (43), Кемеровская область (43), Ярославская область (42), Татарстан (42), Рязанская область (41), Липецкая область (39), Смоленская область (39), Мордовия (35), Крым (35), Костромская область (34), Магаданская область (34), Хакасия (32), Кировская область (31), Амурская область (31), Карелия (30).

Менее 30: Астраханская область (29), Бурятия (29), Сахалинская область (29), Ингушетия (25), Марий Эл (25), Северная Осетия (24), Вологодская область (21), Удмуртия (21), Республика Алтай (20), Калмыкия (19), Чечня (14), Курганская область (14), Калининградская область (10), Еврейская АО (3), Севастополь (1).

Как сообщал «Рамблер», к 29 июня в России провели более 19,3 миллиона тестов на коронавирус, 289,4 тысячи из них — за последние сутки.