Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Суда не было, а его уже казнили»: Харатьян заступился за Ефремова 

Ирина Лебедева и ещё 2 26 минут назад
«Суда не было, а его уже казнили»
Фото: РИА Новости
Дмитрий Харатьян, которого с Михаилом Ефремовым связывает давняя дружба, в свое время смог преодолеть алкогольную зависимость.
Он очень надеется, что станет примером для Ефремова — хотя бы сейчас, — рассказывает «Комсомольская правда».
«Я почему еще, может быть, имею какое-то право высказываться, потому что у меня была эта большая беда. У меня было очень много неприятностей, связанных с алкоголем. Мне не стыдно это говорить, потому что это может стать примером для кого-то. В том числе, для Миши, для которого я не стал примером, к сожалению», — говорит Дмитрий.
Харатьян попросил людей не добивать упавшего.
«Его просто заживо похоронили. Ещё суда не было, а его уже казнили. Общество уже вынесло свой вердикт. Общество, к сожалению, очень озлоблено. Конечно, он понесёт наказание. И он сам себя уже казнил».
Случилась немыслимая, чудовищная беда. Погиб ни в чем неповинный человек. Конечно, виновный должен понести наказание.
Но Ефремов, как считает Харатьян, должен найти в себе силы — и изменить свою жизнь.
«Я очень верю в то, что это, как минимум будет переоценка ценностей. Это крест, который он будет нести всю жизнь».
Как ранее сообщал «Рамблер», 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы.
Тогда он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в его крови были обнаружены следы наркотиков.
Суд отправил его под домашний арест до 9 августа. Ему грозит до 12 лет колонии.
Видео дня. Названы самые богатые российские знаменитости
Комментарии 15
Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , Дмитрий Харатьян , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы убийцы Захарченко
Названы убийцы Захарченко
Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию
Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
Алибасов попал в психушку
Алибасов попал в психушку
Видео
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
03:03
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
Происшествия
Программа обучения любому навыку попала на видео
01:37
Программа обучения любому навыку попала на видео
Наука и техника
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
03:41
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
Общество
Нападение солдата на машину ФСО попало на видео
01:06
Нападение солдата на машину ФСО попало на видео
Армия
Появилось видео с секретом ядерного синтеза Солнца
00:40
Появилось видео с секретом ядерного синтеза Солнца
Наука
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
00:55
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
Происшествия Криминал
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
00:25
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
Происшествия Новости Москвы
Видео боевого применения «уничтожителя» Крымского моста
04:11
Видео боевого применения «уничтожителя» Крымского моста
Армия Войска
Раскрыты новые данные по коронавирусу в России
00:31
Раскрыты новые данные по коронавирусу в России
Общество
«Будущее — в ваших руках»: Путин записал обращение
03:42
«Будущее — в ваших руках»: Путин записал обращение
Политика Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение