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Оценена вероятность заражения коронавирусом во время купания и на пляже 

Lenta.ru 51 минуту назад
Оценена вероятность заражения COVID-19 на пляже
Фото: РИА Новости
Вероятность заражения коронавирусом во время купания существует. Об этом в интервью «Парламентской газете» предупредил крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого на полуострове больного с COVID-19.
«Если больной чихнул, плюнул, а вы после него зашли в эту воду, и она попала к вам в организм через рот или через нос, то вы заразитесь», — рассказал доктор.
В связи с этим он призвал ограничить контакт слизистых с морской водой: не нырять и не глотать морскую воду, не полоскать ею горло. По его словам, после купания, напротив, стоит сполоснуть рот чистой питьевой водой.
Оценивая вероятность инфицирования на пляже, Эльстер обратил внимание на важность соблюдения социальной дистанции полтора-два метра.
«Согласно рекомендациям того же Роспотребнадзора, именно на таком расстоянии друг от друга должны находиться шезлонги и топчаны. А еще после каждого пользователя они должны обрабатываться дезинфицирующим средством», — напомнил он.
При этом врач признал, что носить маску на пляже трудно, однако порекомендовал использовать индивидуальные средства защиты в транспорте и магазинах.
В мае ученые Института биологии южных морей имени Александра Ковалевского РАН в Севастополе пришли к выводу, что SARS-CoV-2 плохо сохраняется в воде. Кроме того, его инфекционная активность резко снижается при прогреве воды до температуры, которые устанавливаются на пике купального сезона. Также препятствовать распространению инфекции могут физико-химические и микробиологический процессы, происходящее при попадании вирусных частиц в морскую воду.
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Общество , Наука , Наука и техника , Роспотребнадзор , Парламентская газета
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