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Российский ветеран объяснила Путину решение собирать деньги для врачей 

Lenta.ru 33 минуты назад
Ветеран Зинаида Корнева из Санкт-Петербурга собрала для российских врачей 4,5 миллиона рублей. Она стала одной из участниц телемоста с президентом Владимиром Путиным, где объяснила свое решение собирать материальную помощь для медиков. Слова пенсионерки передает газета «Комсомольская правда».
«Мы решили собирать деньги в помощь семьям погибших врачей. Они же лечат, а сами заражаются и погибают. Им нужна помощь, поддержка. И мы помогаем. За это время мы собрали 4,5 миллиона — и все эти деньги ушли адресно», — рассказала 98-летняя петербурженка.
Отмечается, что помощь от бабы Зины, как ее называют в городе, получили уже 143 семьи.
Корнева также заявила, что не собирается останавливать сбор средств. Она подчеркнула, что вирус еще не закончился и люди продолжают погибать, поэтому деньги требуются еще очень многим семьям медиков.
Ветеран начала свой проект 1 мая. Она записывает видео с рассказами о войне, а ее родственники публикуют записи в интернете. Пользователи, которые их смотрят, перечисляют средства на специальный счет. Все деньги с него отправляются на помощь семьям умерших медработников.
Всего за первый месяц проекта пенсионерке удалось собрать свыше трех миллионов, а на данный момент сумма пожертвований превысила 4,5 миллиона рублей.
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Комментарии 1
Общество , Видео , Владимир Путин , Комсомольская правда , Санкт-Петербург
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