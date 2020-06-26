Официальный портал Федерального агентства по туризму опубликовал список стран с действующими ограничениями по въезду в связи с пандемией COVID-19.

"Действующие ограничения по въезду в иностранные государства", опубликованные на сайте Ростуризма, имеют отношение к 122 странам, где предусмотрены особые условия на случай прибытия граждан из других стран.

На странице сайта даётся информация о том, какие ограничения и на какой срок действуют для въезда в ту или иную страну, указываются планируемые даты открытия границ. Туристы могут уточнить, граждане каких государств и на каких условиях могут посетить зарубежное государство, а также получить дополнительную специальную информацию.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.