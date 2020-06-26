Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван виновник в отказе выплат на детей от 16 до 18 лет 

Ura.Ru и ещё 5 1 час назад
Назван виновник в отказе выплат на детей от 16 до 18 лет
Фото: Ura.Ru
Против выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 16 до 18 лет выступил Минтруд. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, уточнив, что в некоторых регионах эти выплаты провели на местном уровне.
В пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка ТАСС сообщили, что к Кузнецовой поступило огромное количество просьб о единовременной выплате на детей до 18 лет. Омбудсмен передала эти просьбы в правительство, а оттуда запрос перенаправили в Министерство труда РФ, откуда поступил отказ.
«К сожалению, [министерство] не поддержало наше предложение. Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут. Тысячи запросов граждан по-прежнему без ответа», — приводит пресс-служба слова Кузнецовой.
Детский омбудсмен подчеркнула, что Госдума и Совет Федерации решение о выплатах на «взрослых детей» поддержали. Кроме того, в ряде регионов приняли решение поддержать эту инициативу на местном уровне.
«Это решение нужно поддерживать и распространять», — подчеркнула Кузнецова.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о новых выплатах в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет, напоминает RT. В пресс-службе кабмина уточнили, что эти выплаты будут начислены в июле тем, кто уже получал аналогичную финансовую помощь в июне. Начисление произойдёт автоматически, добавляет «Царьград».
Видео дня. Названы самые богатые российские знаменитости
Ura.Ru: последние новости
Вторая волна коронавируса накроет Россию через две недели. Прогноз вирусолога, предрекшего пандемию Вторая волна коронавируса накроет Россию через две недели. Прогноз вирусолога, предрекшего пандемию Врач рассказал об опасности ношения маски на подбородке Врач рассказал об опасности ношения маски на подбородке Выяснилось, какие последствия ждут переболевших коронавирусом Выяснилось, какие последствия ждут переболевших коронавирусом
Комментарии
Общество , Другое , Михаил Мишустин , Минтруд , Госдума , Совет Федерации , Царьград ТВ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонников восхитило фото Кудрявцевой в купальнике
Поклонников восхитило фото Кудрявцевой в купальнике
Российские наемники вторглись в Ливию
Российские наемники вторглись в Ливию
Странная и тревожная война беспилотников на Кавказе
Странная и тревожная война беспилотников на Кавказе
От Ефремова потребовали невероятную сумму
От Ефремова потребовали невероятную сумму
Видео
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
00:55
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
Происшествия Криминал
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
00:25
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
01:12
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
Происшествия
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
00:11
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
Происшествия
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
01:19
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
00:17
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
Происшествия
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
01:01
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
Армия
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
03:36
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
В мире
Новый скандал в такси попал на видео
00:48
Новый скандал в такси попал на видео
Происшествия
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
01:12
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение