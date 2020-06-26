Назван виновник в отказе выплат на детей от 16 до 18 лет 

Против выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 16 до 18 лет выступил Минтруд . Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, уточнив, что в некоторых регионах эти выплаты провели на местном уровне.

В пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка ТАСС сообщили, что к Кузнецовой поступило огромное количество просьб о единовременной выплате на детей до 18 лет. Омбудсмен передала эти просьбы в правительство, а оттуда запрос перенаправили в Министерство труда РФ, откуда поступил отказ.

«К сожалению, [министерство] не поддержало наше предложение. Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут. Тысячи запросов граждан по-прежнему без ответа», — приводит пресс-служба слова Кузнецовой.

Детский омбудсмен подчеркнула, что Госдума Совет Федерации решение о выплатах на «взрослых детей» поддержали. Кроме того, в ряде регионов приняли решение поддержать эту инициативу на местном уровне.

«Это решение нужно поддерживать и распространять», — подчеркнула Кузнецова.