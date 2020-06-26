Директор «Руси сидящей» объявила о закрытии

Директор неправительственного правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила о закрытии организации. Она объяснила, что счета «Руси сидящей» арестовали из-за победы в суде их бывшего сотрудника Динара Идрисова . Идрисов, по ее словам, был уволен за то, что брал деньги с подзащитных. Однако Невский райсуд Санкт-Петербурга встал на сторону бывшего сотрудника фонда и обязал организацию не только восстановить Идрисова, но и выплатить ему 1,3 миллиона рублей.

«Русь Сидящая» с сегодняшнего дня закрывается, и с этим ничего нельзя сделать», — написала Романова в Facebook.

Она рассказала, что руководство фонда приняло такое решение из-за победы в суде питерского активиста Динара Идрисова.

«Мы быстро обнаружили, что Динар не способен работать в команде. Но главное — он берет деньги с подзащитных, защищая их от нашего имени. Мы так никогда не делаем, это принципиально. Мы уволили Динара. Динар подал на нас в суд, и сегодня он его выиграл. Теперь мы должны выплатить ему один миллион 300 тысяч рублей и снова принять на работу. Таких денег у нас нет, теперь все наши счета арестованы и мы закрываемся», — добавила она.

Романова отметила, что у сотрудников фонда, включая ее саму, ожидают проблемы, потому что нужно платить налоги и другие обязательные платежи, но как это сделать при арестованных счетах, она пока не знает.

Директор «Руси сидящей» также призвала всех, кто помогает организации деньгами, отписаться от регулярных пожертвований и пообещала, что фонд все равно продолжит помогать всем нуждающимся.

22 апреля адвокат Сергей Бадамшин сообщил журналистам, что следователь Валдайского межрайонного отдела следственного управления СКР по Новгородской области вызвал Романову на допрос по делу о публикации недостоверной информации о COVID-19 в одной из российских колоний.

«В ответ на запрос следователю отправлено по почте наше ходатайство о том, что Романова в данный момент постоянно проживает за пределами России», — сообщил Бадамшин.

Адвокат также указал, что следователь вправе обратиться в ФСБ за подтверждением этого факта.

13 апреля «Русь сидящая» обратилась в ООН и попросила международную организацию вмешаться в ситуацию с бунтом в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области. Правозащитники просят ООН призвать Россию расследовать смерть двоих заключенных и «чрезмерное применение силы» в колонии. По информации уполномоченного по правам человека в регионе, жертвой бунта стал один заключенный, его могли убить другие отбывающие наказание.

Романова, как пишет РБК, покинула Россию в 2017 году и переехала в Германию после конфликта с ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний). По словам директора «Руси сидящей», первый замглавы ФСИН Анатолий Рудый в марте 2017 года написал на нее «донос», обвинив в хищении бюджетных средств в крупном размере. После этого в «Руси сидящей» прошли обыски, во время которых были изъяты бухгалтерские книги. По мнению сотрудников фонда, руководство ФСИН могло быть недовольно антикоррупционной работой организации.

Осенью 2017 года «Русь сидящая» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к ФСИН о защите деловой репутации. В организации заявили, что ведомство передало недостоверные сведения о фонде. В частности, указывалось, что в 2015 году одно из юрлиц «Руси сидящей» получило от Некоммерческого фонда реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов деньги на разработку программы повышения финансовой грамотности для заключенных и сотрудников исправительной системы. Во ФСИН, в свою очередь, заявили, что лекций не проводилось.