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Голикова рассказала подробности о сдаче ЕГЭ в 2020 году 

News.ru 3 часа назад
Раскрыты подробности сдачи ЕГЭ в 2020 году
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о подготовке к проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ). По её оценкам, его будут сдавать 620,5 тысяч из 710 тысяч выпускников 2020 года. Число участников ЕГЭ с ограниченными возможностями составляет 6 592 человека.
В 2019-2020 учебном году завершили обучение по программам основного общего образования 1 миллион 342 тысячи учащихся 9-х классов, по программам среднего общего образования — 710 тысяч учащихся 11-х классов, — цитирует её РИА Новости.
Также она напомнила представителям Рособрнадзора, Минпросвещения и Роспотребнадзора о необходимости обеспечивать мониторинг подготовки субъектов к проведению экзамена. Голикова подчеркнула важность учёта эпидемиологической ситуации.
Об изменениях в расписании ЕГЭ стало известно в марте 2020 года. Причиной стала пандемия коронавируса, которая захлестнула весь мир. Досрочный этап ЕГЭ был перенесён на июнь.
Как информировал NEWS.ru, задания для ЕГЭ-2020 не будут упрощать из-за коронавируса. Соответствующее заявление сделала руководитель Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
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Комментарии
Общество , Татьяна Голикова , Рособрнадзор , Роспотребнадзор , РИА Новости
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