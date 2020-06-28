Раскрыты подробности сдачи ЕГЭ в 2020 году

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Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
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Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первые полтора месяца эпидемии коронавируса в России были самыми страшными. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1». Ее слова приводит РИА Новости.
Она заявила, что в этот период «уместилось большое количество событий». «Одновременно делалось очень много дел, которые нужно было успеть, потому что если бы мы их не успевали делать, то тогда мы бы себе этого не простили», — добавила Голикова, подчеркнув, что в правительстве «все это очень эмоционально переживали».
Ранее вице-премьер рассказала, что пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на 11 мая, когда в стране начался выход из режима нерабочих дней. В тот период ПЦР-тестирование на наличие коронавируса увеличилось в 5,6 раза.
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Общество , Другое , Подготовка к учебному году , Ситуация в мире , Человек года , Татьяна Голикова , РИА Новости
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