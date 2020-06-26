Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне не готовы переходить на новые счетчики с 1 июля 

Лера Букина 1 час назад
Россияне не готовы переходить на новые счетчики с 1 июля
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера узнала, как россияне относятся к переходу с 1 июля на новые счетчики, которые автоматически будут вычислять расход электричества, а также дистанционно передавать данные поставщику услуг.
78% респондентов боятся данного нововведения. Их пугают ошибочные ценовые надбавки.
17% россиян выступают за переход на новые счетчики. По их мнению, автоматическое вычисление расхода электричества будет значительно экономить их время.
5% россиян ответили: «безразлично, какие счетчики у меня будут находиться дома».
В опросе приняли участие 8774 человека.
Издание Life рассказало, к каким изменениям жильцам частных и многоквартирных домов следует готовиться в связи с переходом на новые счетчики электричества с 1 июля. В первую очередь, отпадет необходимость самостоятельно передавать данные.
Новые счетчики автоматически вычисляют расход электричества и дистанционно передают данные поставщику услуг.
Во-вторых, у должников появится больше проблем: если за электричество не платить регулярно, умный прибор учета ограничит его подачу.
Борьба с неплательщиками: что изменят «умные» счетчики
Управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев рассказал, что устанавливать новые счетчики будут бесплатно.
«Напрямую на размерах сумм в квитанции эта инициатива не отразится», — подчеркнул он.
Видео дня. Названы самые богатые российские знаменитости
Комментарии
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России анонсирован полет «Супер-Сухого»
В России анонсирован полет «Супер-Сухого»
Названы убийцы Захарченко
Названы убийцы Захарченко
Война за воду: крымские татары дали совет генералу США
Война за воду: крымские татары дали совет генералу США
Россию ждет тяжелый август
Россию ждет тяжелый август
Видео
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
00:55
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
Происшествия Криминал
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
00:25
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
01:12
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
Происшествия
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
00:11
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
Происшествия
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
01:19
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
00:17
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
Происшествия
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
01:01
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
Армия
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
03:36
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
В мире
Новый скандал в такси попал на видео
00:48
Новый скандал в такси попал на видео
Происшествия
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
01:12
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение