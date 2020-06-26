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Завершен сбор средств на создание Ржевского мемориала 

ТАСС 1 час назад
Завершен сбор средств на создание Ржевского мемориала
Фото: РИА Новости
Народный сбор средств на создание Ржевского мемориала Советскому солдату завершен, совместными усилиями собрано более 500 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).
"Общими усилиями на строительство мемориала собрана вся необходимая сумма — более 500 млн рублей. Отклики и пожертвования приходили со всей России, а также Белоруссии и Казахстана. В строке, где пишется имя жертвователя, многие указывали имена своих отцов и дедов", — говорится в сообщении.
Как подчеркнули в пресс-службе, в сборе средств приняли активное участие ветераны Великой Отечественной войны. "С освобождением Ржева я был зачислен в воинскую часть Ржевского гарнизона Калининского фронта, где прослужил по сентябрь 1944 года, в возрасте 15 лет был награжден медалью "За Победу над Германией". Перечислил средства в память о семье Воробьевых — коренных ржевитянах. С 14 октября 1941 года мама, брат и я были в немецкой оккупации Ржева, затем осенью 1942 года в концлагере Сычевки. После освобождения Ржева мама — труженик тыла. Брат, Виталий Иванович, 1926 года рождения призван в декабре 1943 года, дважды ранен, контужен, дошел до Берлина", — рассказал Борис Воробьев (1931 года рождения), который перечислил 25 тыс. рублей.
Также завершен народный сбор фотографий фронтовиков, сражавшихся на Ржевско-Вяземском направлении. Более 2 тыс. семей из России и стран СНГ прислали фото и рассказы о боевом пути своих родных. Присланные в РВИО материалы станут частью оформления музея мемориального комплекса, где будут проходить "уроки мужества" для школьников, мероприятия для ветеранов и акции памяти.
"В Российское военно-историческое общество поступило больше 2 тыс. писем и фотоснимков, и за каждым из них — судьба человека. Если посмотреть анкеты погибших подо Ржевом, мы увидим, что здесь сражались красноармейцы со всего Советского Союза, в каждой бывшей советской республике могут гордиться и вспоминать своих земляков, своих близких. Ржевский мемориал — место, объединяющее все постсоветское пространство", — отметил начальник научного отдела РВИО Юрий Никифоров.
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Общество , Юрий Никифоров , Российское военно-историческое общество , Ржев
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