Собчак прибыла на церковный суд над схиигуменом Сергием 

На заседание епархиального церковного суда по делу схиигумена Сергия ( Николая Романова ) приехала телеведущая Ксения Собчак . Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на местные СМИ.

При этом сам нарушивший указ правящего архиерея и запрет на священнослужение схиигумен на заседание не прибыл.

Как отмечается, Собчак планирует сделать про схиигумена Сергия фильм.