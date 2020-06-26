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Собчак назвала приговор Серебренникову «мраком и страшным сном» 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Собчак назвала приговор Серебренникову «мраком и страшным сном»
Фото: Lenta.ru
Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram выразила поддержку режиссеру Кириллу Серебренникову, который ранее 26 июня был признан виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Фразы из приговора судьи Мещанского суда города Москвы Собчак назвала «каким-то мраком и страшным сном». Она отметила, что надеяться на лучшее становится сложнее «с каждой новой цитатой судьи». «Надеюсь, и Кирилл, и все остальные на скамье слышат аплодисменты людей у суда», — написала ведущая.
Серебренников прибыл на заседание суда утром 26 июня. Перед входом в здание толпа встретила его аплодисментами. На объявлении приговора режиссер был назван виновным, в ближайшее время судья должна огласить наказание для него и других фигурантов дела.
Следствие утверждало, что с 2011 по 2014 год руководство организации «Седьмая студия» присвоило 133 из 214 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на проект «Платформа». Серебренникова призвали посадить на шесть лет и оштрафовать на 800 тысяч рублей. Других обвиняемых, Алексея Малобродского, Юрия Итина, а также бывшую сотрудницу Минкульта России Софью Апфельбаум попросили приговорить к лишению свободы на сроки от четырех до пяти лет. Обвиняемые свою вину не признали.
Обыски и аресты по делу «Седьмой студии» начались в мае 2017 года. Изначально Серебренников проходил по делу в качестве свидетеля, однако в августе того же года он был задержан и помещен под домашний арест после того, как арестованная бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева назвала его организатором мошеннической схемы. В апреле 2019-го режиссера отпустили под подписку о невыезде.
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Общество , Юрий Итин , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Софья Апфельбаум , Нина Масляева , Ксения Собчак , Минкультуры , Москва
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