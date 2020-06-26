Собчак назвала приговор Серебренникову «мраком и страшным сном» 

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram выразила поддержку режиссеру Кириллу Серебренникову , который ранее 26 июня был признан виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».

Фразы из приговора судьи Мещанского суда города Москвы Собчак назвала «каким-то мраком и страшным сном». Она отметила, что надеяться на лучшее становится сложнее «с каждой новой цитатой судьи». «Надеюсь, и Кирилл, и все остальные на скамье слышат аплодисменты людей у суда», — написала ведущая.

Серебренников прибыл на заседание суда утром 26 июня. Перед входом в здание толпа встретила его аплодисментами. На объявлении приговора режиссер был назван виновным, в ближайшее время судья должна огласить наказание для него и других фигурантов дела.