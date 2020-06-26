Венедиктов призвал государство извиниться

До этого представитель гособвинения запросил у суда наказание для режиссера в виде реального лишения свободы сроком на 6 лет. При этом защита Серебренникова требует для своего клиента полного оправдания.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что ни один из тех, кто проходит по делу седьмой студии обвиняемым, преступления не совершал.

«Очевидно, что Серебренников и другие обвиняемые по "делу 7-й студии" невиновны и должны быть оправданны», — написал журналист (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Он также подчеркнул, что от имени государства подсудимым должны быть принесены извинения.