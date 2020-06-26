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В Петербурге скончалась актриса Ирина Замотина 

Павел Тиунов и ещё 10 19 минут назад
Умерла Ирина Замотина
Фото: Студия «Панорама» (2000-2009)
В Санкт-Петербурге скончалась актриса тетра имени Ленсовета Ирина Замотина, говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра. Артистка запомнилась зрителю многочисленными ролями в спектаклях, а также участием в криминальных сериалах. Ей был 81 год.
Как отмечают сотрудники пресс-службы театра, Ирина Борисовна скончалась 24 июня. Коллеги усопшей артистки назвали её "родным человеком", профессиональный путь которого сложился на их глазах.
В репертуаре артистки значатся работы в таких спектаклях, как «Мой бедный Марат», «Сплошные неприятности», «Солдат и змея», «Человек и джентельмен», «Малыш и Карлсон», «Укрощение строптивой» и другие. В 2000-е годы Замотина участвовала в съёмках сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Санкт-Петербурге скончалась Заслуженная артистка РСФСР, балерина Мариинского театра Светлана Ефремова. Артистка, которая после окончания карьеры танцовщицы продолжила преподавать в родном театре, умерла в возрасте 73 лет. Балерина ушла из жизни в результате продолжительной болезни.
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Общество , Другое , Светлана Ефремова , Ирина Замотина , Санкт-Петербург
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