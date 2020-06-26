Умерла Ирина Замотина

Санкт-Петербурге скончалась актриса тетра имени Ленсовета Ирина Замотина , говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра. Артистка запомнилась зрителю многочисленными ролями в спектаклях, а также участием в криминальных сериалах. Ей был 81 год.

Как отмечают сотрудники пресс-службы театра, Ирина Борисовна скончалась 24 июня. Коллеги усопшей артистки назвали её "родным человеком", профессиональный путь которого сложился на их глазах.

В репертуаре артистки значатся работы в таких спектаклях, как «Мой бедный Марат», «Сплошные неприятности», «Солдат и змея», «Человек и джентельмен», «Малыш и Карлсон», «Укрощение строптивой» и другие. В 2000-е годы Замотина участвовала в съёмках сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».