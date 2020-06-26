Грымов прокомментировал ситуацию с коронавирусом

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Художественный руководитель театра «Модерн», режиссёр Юрий Грымов заявил, что культура поможет выходу из пандемии коронавируса.

По его мнению, необходимо продолжать придерживаться требований гигиены и мер безопасности, поскольку риск заболевания ещё сохраняется.

«Не забывайте, что выходить из этой паузы, из этой пандемии будет довольно-таки сложно. Я уверен, что как раз люди театра и кино будут теми культурными «медиками», которые будут спасть людей от стрессов, паники и т.д.», — заявил Грымов в беседе с НСН.