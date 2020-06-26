Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей 

24 июня во время парада Великой Победы в Калининграде одна из участниц марша потеряла туфлю, но продолжила маршировать и не сбила строй. Этот случай попал в объектив видеокамер и стал одной из главных новостей о параде. Руководство Западного военного округа пообещало наградить "Золушку" за выдержку. А уже на следующий день девушка стала главной целью для журналистов. Сотрудники телеканала "Life" взяли у нее интервью.

Зовут военнослужащую Ксения Кальчинская, она является мичманом зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота. Ксения рассказала, что туфля слетела из-за того, что на нее наступили сзади во время марша.