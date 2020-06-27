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Ученый назвал условие для спасения россиян от коронавируса 

Ura.Ru и ещё 2 52 минуты назад
Для выработки коллективного иммунитета в России необходимо создать 70 миллионов экземпляров вакцины от коронавируса. Об этом заявил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в эфире передачи «Вести» на телеканале «Россия 1».
«Будет определено количество доз, которое необходимо для того, […] чтобы сформировать надежный коллективный иммунитет. По нашим оценкам, это будет порядка 70 млн доз вакцины», — сказал Максютов (цитата ТАСС).
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что вакцина от коронавируса появится в стране осенью. Уже проводятся клинические испытания препарата. С момента вакцинации первой группы добровольцев прошла неделя.
Теперь вакцинацию предстоит пройти второй группе добровольцев из 20 человек. Их ждет месяц изоляции. Доклинические испытания вакцины, как в начале июня сообщали в Минобороны РФ, прошли успешно. В них принимали участие хомяки и обезьяны, передает агентство Nation News.
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Комментарии
Общество , Видео , Наука , Наука и техника , Анна Попова , Министерство обороны , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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