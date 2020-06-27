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Вторая волна коронавируса накроет Россию через две недели. Прогноз вирусолога, предрекшего пандемию

Россияне хотят наказывать чиновников из-за провальных реформ. «Платим из своего кармана»

Назван виновник в отказе выплат на детей от 16 до 18 лет