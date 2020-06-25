Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вдова сына Хрущева опровергла обстоятельства смерти супруга 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Вдова сына Хрущёва названа причину его смерти
Фото: РИА Новости
Сведения о гибели Сергея Хрущева от огнестрельного ранения в голову не соответствуют действительности, заявила его вдова Валентина Голенко.
«Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении — от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года», — заявила Голенко РИА «Новости».
Сведения о гибели супруга она назвала инсинуациями.
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева умер 18 июня в США, где он проживал с 1991 года.
Позже СМИ со ссылкой на местную полицию сообщили, что Сергей Хрущев якобы умер от огнестрельного ранения в голову.
Видео дня. Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в плагиате
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Блогеры заметили ЛГБТ-флаг на здании посольства США в Москве Блогеры заметили ЛГБТ-флаг на здании посольства США в Москве Макаревич заявил, что лично ему парад Победу не нужен Макаревич заявил, что лично ему парад Победу не нужен В Росавиации предложили возобновить авиасообщение со странами СНГ В Росавиации предложили возобновить авиасообщение со странами СНГ
Общество , Сергей Хрущев , КПСС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию ждет тяжелый август
Россию ждет тяжелый август
Собчак срочно сделали сложнейшую операцию
Собчак срочно сделали сложнейшую операцию
Раскрыт секрет Петросяна и Брухуновой
Раскрыт секрет Петросяна и Брухуновой
Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию
Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию
Видео
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение