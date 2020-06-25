Россию ждет тяжелый август

Долгосрочный прогноз погоды обещает почти всем регионам России «тяжелый» август — с жарой, резкими перепадами температур, грозами и сильными ветрами.

Москве и области в начале августа ожидается стабильная 30-градусная жара. Осадков до середины месяца почти не будет, из-за высокой температуры и сухого воздуха в столичном регионе будет очень душно.

С 15 августа ситуация изменится: температуры опустятся до плюс 25 градусов и периодически будут отскакивать к 10-15 градусам тепла. К 20-м числам месяца в регионе будет ощущаться приближение осени: осадки почти каждый день, иногда сильные и долгие, с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Дневные температуры составят всего плюс 16-18, а по ночам — 10-15 градусов тепла. Примерно такая же погода ждет Москву и Подмосковье в начале осени.

Крымский август будет знойным — до плюс 35-37 градусов. При этом жара на полуострове может сопровождаться грозами, ураганами и штормами. Погодные неурядицы ожидаются в Крыму в середине месяца, до этого климатическая обстановка будет спокойной.

Прогноз погоды предупреждает, что Ялту в середине августа может накрыть обширный грозовой циклон с ливнями и ветром с порывами до 20-25 метров в секунду. Ближе к сентябрю в Ялте может стать прохладно — до плюс 23-26. В других городах Крыма осадков будет меньше, но возможность штормов в середине месяца сохраняется.

Севастополе августовские температуры задержатся на уровне 27-28 градусов тепла, но море может быть неспокойным. В Керчи почти весь месяц будет плюс 26-27, сильные дожди, ветры и грозы возможны только в последней декаде августа.

В Ставропольском и Краснодарском краях последний месяц лета также будет непростым. Необычайно жарко с 1 по 9 августа будет в Минеральных водах, Кисловодске и Пятигорске — до плюс 30-35 градусов, в Краснодаре воздух раскалится до в Краснодаре 32-36 градусов жары.

В Сочи большая часть последнего летнего месяца будет солнечной и не катастрофически жаркой — до плюс 27-28. В Анапе будет до плюс 28-30 градусов тепла. Вода в Черном море прогреется до плюс 23-25 градусов.

Ухудшиться погода может с 15-20 августа. Предварительный прогноз обещает сильные ливни, грозы, ветры и неспокойное море.

Синоптики подчеркивают, что долгосрочные прогнозы часто ошибаются. Более точный прогноз на август появится только в конце июля.

Как сообщал «Рамблер», ранее метеоролог из Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что август-2020 будет жарче прошлогоднего августа. В целом лето, по его мнению, будет неоднородным — с периодами зноя и похолоданий.

Ученый отмечал, что последние дни июня и начало июля будут нести риски повышенного солнечного излучения. В это время Солнце находится на минимальной высоте от планеты, а с учетом безоблачной погоды и отсутствия влажности эффект усиливается. Риски будут высоки и на западе европейской части страны, и на Северном Кавказе, и в Южном федеральном округе. УФ-индекс, определяющий уровень ультрафиолетового излучения, будет «очень высоким» — выше только «экстремальный».

Когда УФ-индекс повышен, перед выходом на улицу стоит воспользоваться солнцезащитным кремом, а в полуденные часы и вовсе лучше не появляться на солнце.

В Гидрометцентре также предостерегали, что затяжные периоды жары могут привести к лесным пожарам.

Евгений Тишковец из погодного центра «Фобос» говорил, что ни в июле, ни в августе не будет всплесков жары, с которым Москва, Подмосковье и многие другие регионы столкнулись в июне. Прогноз на август он назвал позитивным и совсем не экстремальным.

По данным Тишковца, большую часть лета температура в столичном регионе будет оставаться в границах плюс 20-25 градусов днем и 10-15 градусов тепла по ночам.

Климатические изменения ощущаются и в соседних с Россией странах. Так, на Украине в конце июня начались сильные ливни. На западе страны из-за проливных дождей вышли из берегов реки, прорвало дамбы, населенные пункты оказались затоплены. В Тернопольской области смерч сорвал крыши с домов. Только с начала лета на Украине зарегистрировали более десятка смерчей. Украинские синоптики считают, что из-за глобального потепления в стране больше не будет настоящих зим, а снег можно будет увидеть только в высокогорье Карпат.

Белоруссию в начале лета также охватила жара. Десятого июня в стране был установлен температурный рекорд всей истории метеонаблюдений — плюс 33,6 градуса в городе Жлобин. Похолодание в стране ожидается только в самые последние дни июня — до плюс 19-26 градусов тепла в зависимости от региона, начало июля также должно быть прохладным. До этого в 11 районах Белоруссии действовал запрет на посещение лесов из-за высокого уровня пожароопасности.