Инцидент произошёл на территории Среднеуральского женского монастыря.
Как написала телеведущая в своём Telegram-канале, неизвестные отобрали и разбили камеры. Пострадали два человека, в том числе документалист Сергей Ерженков.
«Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова», — заявила Собчак.
Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил «Говорит Москва», что инцидентом должны заняться правоохранители. Он связал инцидент с судом над игуменом Сергием Романовым.
«Я считаю, что любое нападение должно расследоваться и в рамках данного расследования должны быть установлены причины и обстоятельства. Исходя из этого должна определяться необходимая мера реагирования на подобный инцидент. В любом случае, как вам хорошо известно, в Среднеуральском женском монастыре находится игумен Сергий Романов, который находится под церковным судом. Уже было два заседания церковного суда, и ожидается продолжение судебного процесса. Он объяснений церковному суду не даёт, выступает со смущающими церковных людей заявлениями. Поэтому неудивительно, что вокруг него могут происходить самые неожиданные, в том числе насильственные вещи».
Журналистка снимает фильм об отце Сергии. Она приехала в Екатеринбург на церковный суд над ним.
В минувший четверг Ксения Собчак выложила в соцсетях фотографию из больницы. Она сообщила, что у неё перелом носа и сотрясение. Тогда никаких подробностей телеведущая не привела.