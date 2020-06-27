Все новости на карте

Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал нападение на телеведущую и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре.

«Я считаю, что любое нападение должно расследоваться и в рамках данного расследования должны быть установлены причины и обстоятельства. Исходя из этого должна определяться необходимая мера реагирования на подобный инцидент. В любом случае, как вам хорошо известно, в Среднеуральском женском монастыре находится игумен Сергий Романов, который находится под церковным судом. Уже было два заседания церковного суда, и ожидается продолжение судебного процесса. Он объяснений церковному суду не дает, выступает со смущающими церковных людей заявлениями. Поэтому неудивительно, что вокруг него могут происходить самые неожиданные, в том числе насильственные вещи», — цитирует слова Кипшидзе 5 Канал.

Как ранее писал «Рамблер», телезвезда поведала, что она и её съемочная группа пострадали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.

По ее словам, избиты два человека, в том числе документалист Сергей Ерженков.