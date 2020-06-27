Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Неудивительно»: представитель РПЦ прокомментировал нападение на Собчак 

Ирина Лебедева и ещё 2 11 минут назад
Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал нападение на телеведущую и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре.
«Я считаю, что любое нападение должно расследоваться и в рамках данного расследования должны быть установлены причины и обстоятельства. Исходя из этого должна определяться необходимая мера реагирования на подобный инцидент. В любом случае, как вам хорошо известно, в Среднеуральском женском монастыре находится игумен Сергий Романов, который находится под церковным судом. Уже было два заседания церковного суда, и ожидается продолжение судебного процесса. Он объяснений церковному суду не дает, выступает со смущающими церковных людей заявлениями. Поэтому неудивительно, что вокруг него могут происходить самые неожиданные, в том числе насильственные вещи», — цитирует слова Кипшидзе 5 Канал.
В МО МВД Верхнепышменский поступили заявление от Ксении Собчак и Сергея Ерженкова о нападении.
Как ранее писал «Рамблер», телезвезда поведала, что она и её съемочная группа пострадали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
По ее словам, избиты два человека, в том числе документалист Сергей Ерженков.
Комментарии 19
Общество , Видео , Вахтанг Кипшидзе , Сергей Ерженков , Ксения Собчак , РПЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В суде по делу MH17 доказали запуск ракеты «Бук»
В суде по делу MH17 доказали запуск ракеты «Бук»
«Перестал отвечать на звонки»
«Перестал отвечать на звонки»
«Позор и стыд. Россия нас опередила»
«Позор и стыд. Россия нас опередила»
Ротару потеряла более 42 млн рублей
Ротару потеряла более 42 млн рублей
Видео
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
01:00
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
Неадекватный водитель спровоцировал ДТП и попал на видео
00:34
Неадекватный водитель спровоцировал ДТП и попал на видео
Боец MMA нокаутировал соперника и попал на видео
00:28
Боец MMA нокаутировал соперника и попал на видео
Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле
00:43
Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле
Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем
00:32
Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
03:03
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
Происшествия
Программа обучения любому навыку попала на видео
01:37
Программа обучения любому навыку попала на видео
Наука и техника
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
03:41
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
Общество
Бузова показала новую квартиру за 120 миллионов
00:57
Бузова показала новую квартиру за 120 миллионов
Шоу-бизнес
Нападение солдата на машину ФСО попало на видео
01:06
Нападение солдата на машину ФСО попало на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение