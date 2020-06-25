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Всенародную любовь к Ефремову объяснили 

Lenta.ru 46 минут назад
Всенародную любовь к Ефремову объяснили
Фото: РИА Новости
Друг Михаила Ефремова, имя которого не раскрывается, объяснил газете «Московский комсомолец» причину всенародной любви к актеру. По его словам, артист не скрывал своей личности и не пытался казаться кем-то другим.
«Ефремова все любят. А знаешь почему? Потому что он такой, какой он есть. Как говорится, губы не красит, не пудрится, то есть не хочет казаться лучше, чем есть. На лету не переобувается в политических взглядах, ни под кого не подстраивается», — заявил собеседник газеты.
«Он со своим лицом, со своими морщинами, а не гладкий под ботоксом. Со своей фигурой, на которую без слез не взглянешь», — отметил источник, добавив, что Ефремову «не нужен камуфляж» и что актер «живет без двойных стандартов, не лукавя».
В том же интервью источник рассказал о том, что полицейские попросили у задержанного Ефремова автограф в ночь смертельного ДТП.
Ефремов устроил аварию в центре Москвы 8 июня в состоянии алкогольного опьянения. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
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Комментарии
Общество , Происшествия , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Московский комсомолец
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