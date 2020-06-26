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В России вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии 

ТК «Звезда» и ещё 4 1 час назад
В РФ вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии
Фото: pixabay.com
Новый нормативный акт регулирует производство, оборот и потребление продуктов отрасли, включая контроль над недоброкачественными товарами.
С 26 июня начнет свое действие новый закон о виноградарстве и виноделии, представляющий собой основной нормативный правовой акт отрасли и оформляющий понятие «вина России».
Принятое в декабре нововведение регулирует производство, оборот и потребление в рамках данной отрасли с ориентировкой на рост качества продуктов отечественного винного производства и на увеличение их конкурентоспособности на мировом уровне.
Введенный закон определяет специфику маркировки и торговли вином в розничной форме, обязывая производителей указывать полную информацию о винограде, из которого товар изготовлен, включая его сорт, год урожая и территорию произрастания.
Алкогольные напитки крепче 22% не могут считаться вином и должны быть отделены в зале продажи.
Кроме этого, в нормативном акте указывается, что можно рассматривать как недоброкачественную или фальсифицированную продукцию и обозначается запрет на ее выведение в продажу.
Одним из главных положений нового закона является само объединение виноградарства и виноделия в единую отрасль, координация которой осуществляется одним государственным уполномоченным органом.
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