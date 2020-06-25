Назван срок возобновления работы кинотеатров 

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Кинотеатры, как сообщал «Рамблер», были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 2 июня вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что они смогут заработать в середине июля, и там будет предусмотрена особая рассадка зрителей, чтобы обеспечить соблюдение мер противовирусной безопасности.

17 июня Любимова провела совещание с представителями киносетей. По его итогам она заявила, что Министерство культуры ориентируется на середину июля как время возобновления работы кинотеатров, однако точная дата будет определена после консультаций с региональными властями. Сегодня Любимова заявила, что кинотеатры могут заработать к 15 июля.

Сегодня Ассоциация владельцев кинотеатров представила предварительную оценку потерь рынка в 2020 году. Согласно ей, суммарные потери кассовых сборов российского рынка кинотеатрального проката составят 38 миллиардов рублей.