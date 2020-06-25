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Рособрнадзор: опыт онлайн-обучения в школах применят при вспышках простудных заболеваний 

ТАСС и ещё 2 36 минут назад
Больных школьников захотели учить удаленно
Фото: РИА Новости
Технология перевода школьников на онлайн-обучение, примененная весной этого года при пандемии коронавирусной инфекции, будет в дальнейшем использоваться во время вспышек простудных заболеваний в РФ. Об этом заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в четверг.
"Всегда у нас в стране осенью и весной вспышки простудных заболеваний. Вот сейчас делать надо так, чтобы эти вспышки — иногда по полкласса дома сидят — проходили незаметно для тех даже, кто болеет, без ущерба. Чтобы он мог подключиться к родному классу, посмотреть, как проходит урок и даже поучаствовать в уроке. Вот это все надо делать и доводить эту систему до ума. Конечно, на это уйдет несколько лет, но это делать надо", — сказал Музаев.
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Общество , Образование , Анзор Музаев , Рособрнадзор
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