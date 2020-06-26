В России выявили менее 7 тысяч случаев коронавируса за сутки 

За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 6 800, до 620 794 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

В последнее время в России стабильно регистрировали менее восьми тысяч новых случаев за сутки. Накануне был зафиксирован прирост в 7 113 человек, за день до этого — 7 176, еще днем ранее — 7 425.

У 28,5 процентов новых пациентов нет симптомов заболевания.

За последние сутки еще 8 988 россиян выписались после выздоровления, 176 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 384 152 пациента, 8 781 человек скончался.

Новые случаи зарегистрировали в 85 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (813), Московская область (390), Ханты-Мансийский АО (295), Санкт-Петербург (223), Нижегородская область (210), Иркутская область (210), Воронежская область (193), Свердловская область (193), Челябинская область (160), Ямало-Ненецкий АО (149).

За ними следуют: Красноярский край (149), Тыва (130), Ростовская область (121), Архангельская область (115), Саратовская область (111), Волгоградская область (110), Ульяновская область (110), Новосибирская область (108).

Менее 100 новых случаев выявили в следующих регионах: Приморский край (85), Тульская область (80), Мурманская область (79), Ставропольский край (76), Алтайский край (76), Ивановская область (75), Хабаровский край (75), Дагестан (73), Белгородская область (72), Карачаево-Черкессия (72), Брянская область (71), Пензенская область (71), Курская область (70), Кабардино-Балкария (65), Томская область (63), Тюменская область (61), Омская область (61), Забайкальский край (61), Краснодарский край (60), Оренбургская область (60), Самарская область (60). Менее 60: Коми (58), Чувашия (58), Пермский край (58), Тверская область (55), Владимирская область (51), Ленинградская область (50), Башкирия (50), Кировская область (50), Якутия (50), Мордовия (48), Калужская область (46), Тамбовская область (45), Новгородская область (45), Бурятия (44), Амурская область (44), Рязанская область (43), Смоленская область (43), Ярославская область (43), Липецкая область (40), Орловская область (40), Астраханская область (40), Татарстан (40).

Менее 40: Хакасия (39), Камчатский край (39), Сахалинская область (39), Псковская область (37), Кемеровская область (34), Адыгея (30), Ингушетия (30), Марий Эл (30), Костромская область (28), Северная Осетия (27), Карелия (24), Удмуртия (20).

Менее 20: Калининградская область (19), Курганская область (19), Вологодская область (18), Калмыкия (18), Магаданская область (12), Республика Алтай (11), Чечня (10), Крым (7), Еврейская АО (5), Севастополь (5), Ненецкий АО (1), Чукотский АО (1).

Как сообщал «Рамблер», в Москве за последние 24 часа зафиксировали в два раза меньше новых случаев COVID-19, чем две недели назад.