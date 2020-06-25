На российском курорте заканчиваются места 

Туроператоры рассказали о повышенном спросе на путевки в Анапу, в некоторых популярных отелях намечается дефицит мест на вторую половину июля и август, а чартеры заполнены на сто процентов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В пресс-службе компании «Интурист» рассказали, что номера категории «стандарт» в Анапе забронировать пока можно, но семейные номера и дорогие номера отелей, работающих по системе «Все включено», найти очень трудно. Генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин связал дефицит с тем, что не все отели успели открыться. По его мнению, к середине июля откроется больше отелей и появится больше мест. Директор по маркетингу сети «1001 Тур» Мария Лещева заявила, что чартеры на самые востребованные даты уже заполнены, а в отелях с высоким уровнем сервиса и хорошей инфраструктурой уже остановлены продажи на высокие даты. По словам Лещевой, Анапа популярна и у людей с маленькими детьми, и у молодежи, и у пенсионеров. «Этот курорт отличается длинными песчаными пляжами и пологим входом в воду, да и цены на отдых и развлечения доступнее, чем в Сочи. Любовь туристов к Анапе вполне объяснима», — отметила она. Туры в мини-гостиницы на удалении от пляжей и без питания стоят 28-35 тысяч рублей. Эту категорию выбирают около 25 процентов туристов, отметила Лещева. Отели две-три звезды и пансионаты на первой-второй линии моря стоят 55-70 тысяч рублей за неделю на двух взрослых («полупансион» или трехразовое питание). На этот ценовой диапазон приходится 40 процентов туров. Цены на отели четыре-пять звезд начинаются от 85 тысяч рублей за неделю отдыха и выше. Такие гостиницы выбирают 35 процентов клиентов. Как сообщал «Рамблер», ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что все популярные туристические направления России откроются для жителей страны к 1 июля.