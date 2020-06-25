На российском курорте заканчиваются места

На популярном среди российских туристов курорте начали заканчиваться места — в объектах размещения Анапы наметился дефицит на ближайшие месяцы. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

Согласно данным экспертов, бронирования в регионе идут с опережением прошлогодних значений в среднем на 30 процентов — так, основная часть туров приходится на вторую половину июля и август. Кроме того, заполненность чартерных рейсов на востребованные даты составляет 100 процентов.

«Если номера категории "стандарт" еще можно забронировать, то семейные номера и номера высокой категории в хороших отелях, работающих по системе "все включено", найти все сложнее», — пояснили представители одного из туроператоров.

Предполагается, что дефицит мест может быть связан с резким ростом спроса на размещение в отелях, гостиницах и санаториях курорта и одновременно с отсутствием достаточного количества вариантов — многие объекты все еще не открылись после переноса открытия туристического сезона.

23 июня в Гидрометцентре России сообщили о том, что самое теплое море среди российских курортов на данный момент — в Геленджике на Черноморском побережье. Как стало известно синоптикам, температура воды в данном регионе достигла 24 градусов тепла.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно туристический сезон откроется в России с 1 июля.