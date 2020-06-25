В учреждениях ФСИН избежали случаев гибели от COVID-19

В учреждениях ФСИН России были введены жесткие меры противодействия распространению коронавируса, что позволило свести к минимуму число тяжело заболевших и избежать летальных исходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора ФСИН России Александра Хабарова.

С самого начала распространения пандемии в каждом регионе страны были составлены планы госпитализации тяжело заболевших, рассказал Хабаров. Однако случаи нахождения заключенных на лечении за пределами учреждений оказались единичными, добавил он.