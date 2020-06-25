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СМИ узнали о люксовых рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
СМИ узнали о тайных люксовых рейсах «Аэрофлота»
Фото: РИА Новости
Авиакомпания в июне продолжила возить пассажиров в Европу, несмотря на закрытое из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение.
По информации газеты «Ведомости», улететь можно было, в частности, в Нью-Йорк, Париж и Лондон. Изначально такие рейсы компания выполняла раз в неделю, однако со второй недели лета перелёты стали выполняться дважды в неделю. Тогда же в расписание добавили еженедельный рейс в Ниццу и два — в Барселону, на прошлой неделе также появились два рейса в Рим, указывают «Ведомости» со ссылкой на данные из системы бронирования перевозчика.
Все полёты при этом выполняются под номерами регулярных рейсов и по времени из расписания, которое было у «Аэрофлота» до пандемии. Однако продажа на эти рейсы открывается меньше чем за неделю и забронировать билеты на сайте авиакомпании на следующую неделю нельзя, пишут «Ведомости».
На фоне пандемии коронавируса Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение. Исключение было сделано лишь для вывозных рейсов для россиян, оказавшихся за рубежом, и иностранцев, которых нужно было доставить на родину.
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Комментарии
Общество , Аэрофлот , Ведомости , Нью-Йорк
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