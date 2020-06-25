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Подсчитано число «самоизоляционных» браков и разводов в России 

Lenta.ru 1 час назад
Подсчитано число «самоизоляционных» браков в России
Фото: РИА Новости
В апреле 2020 года, в период самоизоляции и ограничительных мер из-за коронавируса, в России было заключено почти 34 тысячи браков. При этом разводов зарегистрировано значительно меньше — 13,8 тысячи. Об этом говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Согласно результатам исследования, количество браков в апреле снизилось на 40,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как число разводов сократилось на 74,4 процента.
Наиболее позитивная динамика бракосочетания наблюдалась в Липецкой, Воронежской и Пензенской областях. В этих регионах, в отличие от большинства субъектов России, количество браков в апреле не сократилось, а увеличилось — на 47, 14 и 11 процентов соответственно. На 8 процентов пар больше поженились также в Курской области и Чувашии. В Москве, где зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом, число свадеб снизилось на 24 процента в период самоизоляции.
Сокращение числа новых браков отмечается в таких субъектах страны, как Кабардино-Балкария (на 96 процентов браков меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), Мордовия (на 85 процентов меньше), Чечня (на 79 процентов меньше) и Дагестан (на 78 процентов меньше).
«Значительное или относительно небольшое сокращение числа браков в отдельных регионах говорит вовсе не о том, что пары приняли соответствующее решение в период пандемии. Проценты показывают, как COVID-19 "проверил чувства" молодоженов: в каких регионах пары не испугались коронавируса, не перенесли дату свадьбы, а приехали лично в ЗАГС и поставили подписи», — прокомментировала результаты исследования президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Елена Трубникова.
Ранее стало известно, что общее число браков и разводов в России в начале 2020 года также сократилось. Так, в первом квартале года зарегистрировали 157,1 тысячи актов о заключении брака — на 3,8 тысячи меньше, чем за тот же период 2019-го (160,9 тысячи). Количество актов о расторжении брака оказалось сопоставимо с числом их заключения — 142,6 тысяч. Это на 5,2 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда этот показатель составил 147,8 тысячи.
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Общество , Елена Трубникова , Lenta.ru
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