В Магадане закрыли на карантин китайский рынок 

Магаданский китайский рынок закрыли на карантин, сразу 12 его сотрудникам поставили диагноз COVID-19, сообщил журналистам на брифинге в четверг мэр столицы Колымы Юрий Гришан

По последним данным, диагноз коронавирус на Колыме поставили 655 пациентам, трое умерли, 326 выздоровели.

"Совместно с губернатором мы были вынуждены принять решение о временном закрытии китайского рынка, в связи с тем, что там одновременно семь работников заболели. Было издано соответствующее постановление… Вчера, 24 июня, подтвердился положительный результат еще у пяти работников с этого рынка", — сказал Гришан.

Он уточнил, что на рынке приняли все меры для предотвращения распространения инфекции.

Всего в России выявили около 607 тысяч инфицированных, из которых почти 369 тысяч излечились, а более шести тысяч скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.