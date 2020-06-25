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В Магадане закрыли на карантин китайский рынок 

РИА Новости и ещё 6 56 минут назад
В Магадане закрыли на карантин китайский рынок
Фото: РИА Новости
Магаданский китайский рынок закрыли на карантин, сразу 12 его сотрудникам поставили диагноз COVID-19, сообщил журналистам на брифинге в четверг мэр столицы Колымы Юрий Гришан.
По последним данным, диагноз коронавирус на Колыме поставили 655 пациентам, трое умерли, 326 выздоровели.
"Совместно с губернатором мы были вынуждены принять решение о временном закрытии китайского рынка, в связи с тем, что там одновременно семь работников заболели. Было издано соответствующее постановление… Вчера, 24 июня, подтвердился положительный результат еще у пяти работников с этого рынка", — сказал Гришан.
Он уточнил, что на рынке приняли все меры для предотвращения распространения инфекции.
Всего в России выявили около 607 тысяч инфицированных, из которых почти 369 тысяч излечились, а более шести тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Другое , Юрий Гришан , Магадан
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